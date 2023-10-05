Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении

Минимум 90 школьниц пострадали от неизвестного заболевания, которое быстро распространилось и вызывает паралич ног. Женская средняя школа Святой Терезы в Какамега округа, Кения, была закрыта из-за этой инфекции, и пострадавшие девочки были госпитализированы.

Медицинские эксперты предупреждают, что это заразное заболевание может быть разрушительным и нуждается в надлежащем лечении.

Образцы крови школьниц были отправлены на анализ в Кенийский медицинский исследовательский институт в Найроби и Кисуму. Предварительные результаты показали высокий уровень потери жидкости в организме, что может быть опасным для жизненных функций.

Эта инфекция вызывает серьезные симптомы, включая лихорадку, рвоту и приступы кровотечения. Вспышка напоминает подобное неизвестное заболевание, которое произошло в Танзании в прошлом году и вызвало смерть нескольких человек.