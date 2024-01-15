В СМИ просят СК и ФАС начать проверку в отношении директора МХАТа Кехмана

Как сообщает издание "Момент Истины", в ходе журналистского расследования удалось выяснить, что Кехман, пользуясь своей руководящей должностью в некоторых известных российских театрах (МХАТ, Михайловский театр), организовывает сомнительные государственные контракты.
Так, например, МХАТ, Михайловский и ряд других театров размещают многомиллионные тендеры на ремонт. И во всех этих контрактах неизменно одно — участник всего один, который и становится победителем по окончанию конкурса. В большинстве случаев это — ООО "РСК-Ренессанс", принадлежащая Марату Каргинову, давнему другу Кехмана. Издание предполагает, что в ответ Каргинов делится с Кехманом т. н. "откатами" — вознаграждением, состоящим из части суммы контракта за отсутствие конкуренции.
Кехман не впервые становится героем подобных публикаций. Так, например, еще будучи предпринимателем, возглавляющим крупнейшего импортера фруктов в Россию JFC, на судне его компании были обнаружены сумки со 120 кг кокаина. А немного позже против Кехмана и вовсе возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за кредитов. Впрочем уголовное дело вскоре закрыли из-за истечения срока давности.
Теперь журналисты призывают правоохранительные органы, а также ФАС проверить Владимира Кехман на предмет нарушения законодательства. И велика вероятность, что в ходе проверки правоохранители подтвердят доводы журналистов.
У Украины появился еще один план, как получить деньги
Такой доход должны обеспечить "репарационные" облигации, оплаченные компенсацией из России.
Выяснено, почему Баку так привлекает путешественников
Баку, столица Азербайджана, привлекает туристов своим уникальным шармом и разнообразием развлечений. Город предоставляет идеальное место для отдыха благодаря комфортной атмосфере, разнообразным гостиницам и богатой кухне.
Путин: поддержка семей погибших героев СВО – задача страны
По словам лидера, на данный момент это общее дело для всех россиян.
В России за последние десять лет произошел рост случаев алкогольной зависимости
В 2022 году было выявлено 54,2 тыс. человек с диагнозом "алкогольная зависимость". Ранее, до 2021 года, количество людей с этим расстройством сокращалось.