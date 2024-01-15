В СМИ просят СК и ФАС начать проверку в отношении директора МХАТа Кехмана

Как сообщает издание "Момент Истины", в ходе журналистского расследования удалось выяснить, что Кехман, пользуясь своей руководящей должностью в некоторых известных российских театрах (МХАТ, Михайловский театр), организовывает сомнительные государственные контракты.

Так, например, МХАТ, Михайловский и ряд других театров размещают многомиллионные тендеры на ремонт. И во всех этих контрактах неизменно одно — участник всего один, который и становится победителем по окончанию конкурса. В большинстве случаев это — ООО "РСК-Ренессанс", принадлежащая Марату Каргинову, давнему другу Кехмана. Издание предполагает, что в ответ Каргинов делится с Кехманом т. н. "откатами" — вознаграждением, состоящим из части суммы контракта за отсутствие конкуренции.

Кехман не впервые становится героем подобных публикаций. Так, например, еще будучи предпринимателем, возглавляющим крупнейшего импортера фруктов в Россию JFC, на судне его компании были обнаружены сумки со 120 кг кокаина. А немного позже против Кехмана и вовсе возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за кредитов. Впрочем уголовное дело вскоре закрыли из-за истечения срока давности.

Теперь журналисты призывают правоохранительные органы, а также ФАС проверить Владимира Кехман на предмет нарушения законодательства. И велика вероятность, что в ходе проверки правоохранители подтвердят доводы журналистов.