Кехман потратит миллиард на МХАТ

На текущий ремонт здания московского художественного академичного театра в следующем году потратят почти 1 млрд рублей. Контракт на работы выиграла столичная строительная фирма ООО "РСК-РЕНЕССАНС", которая была единственной участницей в заявленном тендере, выяснили журналисты издания "Момент Истины".
Они также узнали, что год наша эта же компания получила от МХАТа контакт на 267 млн рублей при схожих обстоятельствах. Вообще фирма ООО "РСК-РЕНЕССАНС" давно сотрудничает с театрами, в которых директором работает Владимир Кехман.
Так с момента основания фирмы с 2017 года ООО "РСК-РЕНЕССАНС" получила контрактов на сумму более 4,5 млрд рублей от Михайловского и Новосибирского театров, где также проводились дорогостоящие ремонты зданий снаружи и внутри.
Журналисты также выяснили, что владеет ООО "РСК-РЕНЕССАНС" Марат Каргинов, который ещё в 2011 году основал другую строительную фирму ООО "ГК-Эксперт", которая тоже постоянно получает госконтракты от Михайловского и Новосибирского театров. Общий доход фирмы более 1,5 млрд рублей. Но самое загадочное, что все компании Каргинова участвуют в тендерах по Госзакупкам исключительно без конкурентов и зачастую завышает стоимость работ по контрактам, которые несмотря на это всегда оплачивают подчиненные Кехмана.
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