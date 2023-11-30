Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
Международная Конференция в КЧР: роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:23

Международная Конференция в КЧР: роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей

Более 400 участников собрались на Международной научно-практической конференции в Карачаево-Черкесии, посвященной роли ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей в условиях современных геополитических рисков.

Среди участников — духовные лидеры, эксперты и представители образовательных сообществ из разных регионов России и зарубежных стран.

Глава республики отметил, что конференция становится знаковым событием в 30-летие Карачаево-Черкесского исламского института, а также 25-летие Координационного центра мусульман Северного Кавказа, подчеркивая их роль в укреплении традиционного ислама и духовно-нравственного воспитания.

Мир

Глава МИД России: Молдавия в центре гибридной войны Запада против России

Глава МИД России: Молдавия в центре гибридной войны Запада против России

Опасения о гибридной войне, высказанные Россией, сталкиваются с утверждениями о помощи Молдавии со стороны западных стран.

Читать полностью

Страны БРИКС перешли из роли объектов инвестирования в субъекты мировых процессов

Экс-глава МИД Австрии, Карин Кнайсль, отмечает, что страны, входящие в БРИКС, перешли от статуса объектов инвестирования к активным субъектам мировых процессов.

Читать полностью

Общество

Врач предполагает, что гранат - универсальное средство от практически всех болезней

Врач предполагает, что гранат - универсальное средство от практически всех болезней

Гранат - универсальное средство "от всех болезней". Недавно опубликованный обзор в журнале Nutrients выявил его положительное влияние на ожирение, метаболический синдром и диабет 2-го типа.

Читать полностью
Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ

Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ

Сергей Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты в Скопье для обсуждения текущей ситуации в ОБС

Читать полностью

Новости