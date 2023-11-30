Международная Конференция в КЧР: роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей

Более 400 участников собрались на Международной научно-практической конференции в Карачаево-Черкесии, посвященной роли ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей в условиях современных геополитических рисков.
Среди участников — духовные лидеры, эксперты и представители образовательных сообществ из разных регионов России и зарубежных стран.
Глава республики отметил, что конференция становится знаковым событием в 30-летие Карачаево-Черкесского исламского института, а также 25-летие Координационного центра мусульман Северного Кавказа, подчеркивая их роль в укреплении традиционного ислама и духовно-нравственного воспитания.
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