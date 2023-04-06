В Донецкой республике не действует смертная казнь

После вхождения ДНР в состав России, смертная казнь была отменена, а вынесенные ранее приговоры не были исполнены. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР и член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина.
Она отметила, что на территории региона сейчас действует законодательство, соответствующее федеральному центру.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что Конституция РФ и решения Конституционного суда РФ не предусматривают исключений по вопросу смертной казни в России, включая регионы, находящиеся в военном положении.
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