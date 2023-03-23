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  • Опубликована сегодня в 12:02

В Запорожской области предложили отменить мораторий на смертную казнь

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов, которые планируют диверсии на стратегически важных объектах.

"Надо усиливать меры наказания. До тех пор пока в Запорожской области продолжается переходный период, можно снять мораторий на смертную казнь. Как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, теракты сойдут на нет", — отметил Рогов, передает РИА "Новости".

Ранее в Мелитополе на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти назвали произошедшее терактом.

На данный момент в России смертная казнь не применяется, так как в 1996 году был введен мораторий на ее исполнение. С тех пор он продлевался несколько раз, последний раз в 2019 году на период до отмены или изменения закона о смертной казни.

Однако, несмотря на отсутствие казни, в России продолжают выносить приговоры смертной казни, которые затем заменяются на пожизненное заключение. Некоторые граждане и организации выступают за отмену моратория и восстановление смертной казни, но такие инициативы пока не нашли широкой поддержки в обществе.

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