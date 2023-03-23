Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов, которые планируют диверсии на стратегически важных объектах.

"Надо усиливать меры наказания. До тех пор пока в Запорожской области продолжается переходный период, можно снять мораторий на смертную казнь. Как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, теракты сойдут на нет", — отметил Рогов, передает РИА "Новости".

Ранее в Мелитополе на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти назвали произошедшее терактом.

На данный момент в России смертная казнь не применяется, так как в 1996 году был введен мораторий на ее исполнение. С тех пор он продлевался несколько раз, последний раз в 2019 году на период до отмены или изменения закона о смертной казни.

Однако, несмотря на отсутствие казни, в России продолжают выносить приговоры смертной казни, которые затем заменяются на пожизненное заключение. Некоторые граждане и организации выступают за отмену моратория и восстановление смертной казни, но такие инициативы пока не нашли широкой поддержки в обществе.