Чемпионат мира 2025 по водным видам спорта пройдет в Сингапуре, об этом сообщила Международная федерация плавания (FINA). Ранее соревнование планировали традиционно провести в Казани.

В турнире, по заявлению организации, будут участвовать более 2,5 тыс. спортсменов, которые представят 209 национальных федераций. Сроки проведения чемпионата пока не оглашаются.

Напомним, Казань лишилась права проводить "водный" ЧМ на фоне спецоперации на Украине.