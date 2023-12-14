Казань планируют сделать центром водного туризма, используя ее уникальный водный потенциал, связанный с реками Казанкой и Волгой. Эксперты отмечают туристический потенциал города, расположенного на Великом волжском пути.

В рамках проекта планируется создание городских марин, яхт-клуба и гостевых стоянок, а также судостроительного кластера для зимнего хранения и обслуживания судов. Главная цель — сделать Казань поволжским центром водного туризма, что приведет к дополнительным доходам и созданию новых рабочих мест. Работа с инвесторами уже начата, и город рассматривает долгосрочные перспективы для успешной реализации проекта, сообщает Российская Газета.