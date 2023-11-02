Касым-Жомарт Токаев наградил Виктора Орбана орденом "Достык" за дружбу и укрепление отношений

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, вручил орден "Достык" I степени премьер-министру Венгрии, Виктору Орбану, в признание его важного вклада в укрепление и развитие двусторонних отношений между двумя странами.
На церемонии награждения Токаев подчеркнул роль Виктора Орбана в укреплении дружеских уз связей и взаимовыгодных отношений между казахстанским и венгерским народами. Президент охарактеризовал орден "Достык" как символ глубокого уважения и признания дружбы между народами Казахстана и Венгрии, а также нацеленности на укрепление отношений, основанных на доверии и взаимном уважении.
Токаев отметил, что результаты последних переговоров создали прочную основу для углубления долгосрочных отношений и усиления стратегического партнерства между двумя странами. Президент выразил уверенность в будущем сотрудничестве и подчеркнул роль Виктора Орбана, его постоянных усилий и личной приверженности в развитии отношений между Казахстаном и Венгрией.
Визит Виктора Орбана в Астану проходит в начале ноября и является официальным визитом.
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