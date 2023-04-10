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  • Опубликована сегодня в 12:58

Глава МИД Казахстана совершит первый рабочий визит в Россию 11 апреля

Мурат Нуртлей, вице-премьер, новый министр иностранных дел Казахстана, осуществит официальный визит в Россию 11 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба МИД страны.

"11 апреля 2023 года по приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя премьера-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию"

Напомним, что Мурат Нуртлей назначен на должность главы МИД Казахстана 3 апреля по указу президента страны Касым-Жомарт Токаева.

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