Мурат Нуртлей, вице-премьер, новый министр иностранных дел Казахстана, осуществит официальный визит в Россию 11 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба МИД страны.

"11 апреля 2023 года по приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя премьера-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию"

Напомним, что Мурат Нуртлей назначен на должность главы МИД Казахстана 3 апреля по указу президента страны Касым-Жомарт Токаева.