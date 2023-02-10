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  • Опубликована 10.02.2023 в 9:13

Во Франции могут лишить Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что лидер России Владимир Путин может лишиться звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона.

По словам Макрона, исключении президента России из рядов ордена Почетного легиона стоит считать "символическим, но важными вопросом".

Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил это его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака.

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