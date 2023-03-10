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  • Опубликована сегодня в 10:46

Папа Римский может отречься от престола

Папа Римский Франциск сообщил о возможном уходе в отставку по причине "усталости, которая не позволяет видеть вещи ясно". Публичного обращения с его стороны не намечается, однако, как добавил Глава и суверен Святого Престола, состояние здоровья может побудить принять соответствующее решение.

Напомним, что Папа Римский Франциск в 2015 году предложил ограничить срок полномочий главы Католической церкви.

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