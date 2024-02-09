В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.
Дмитрий Лысков рассказал, что власти региона выделили пенсионеру двухкомнатную квартиру в центре с ремонтом и мебелью, которую тот сам выбирал.
82-летний российский военный пенсионер Борис Катков был выслан из Латвии в начале 2024 года. Его жена смогла приехать к нему в Калининград в минувшую среду, а в негостеприимной прибалтийской стране у мужчины остались двое детей и внуки.
По словам Каткова, который с 2008 года руководил филиалом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, ему дали не больше часа на сборы. Дело в том, что правоохранительные органы Латвии сочли, что он угрожает национальной безопасности и навсегда запретили ему въезд в страну. При этом МВД ничем не обосновало свое решение.
Служба гражданства и иммиграции Латвии объявила, что еще 1167 россиянам грозит депортация, причем 789 из них в возрасте 60 лет и старше.
Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.
Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля
Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.
Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей
Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года
7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.