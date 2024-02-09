В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.

Дмитрий Лысков рассказал, что власти региона выделили пенсионеру двухкомнатную квартиру в центре с ремонтом и мебелью, которую тот сам выбирал.

82-летний российский военный пенсионер Борис Катков был выслан из Латвии в начале 2024 года. Его жена смогла приехать к нему в Калининград в минувшую среду, а в негостеприимной прибалтийской стране у мужчины остались двое детей и внуки.

По словам Каткова, который с 2008 года руководил филиалом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, ему дали не больше часа на сборы. Дело в том, что правоохранительные органы Латвии сочли, что он угрожает национальной безопасности и навсегда запретили ему въезд в страну. При этом МВД ничем не обосновало свое решение.

Служба гражданства и иммиграции Латвии объявила, что еще 1167 россиянам грозит депортация, причем 789 из них в возрасте 60 лет и старше.