Так думают все на фронте: Кашеварова назвала главу ЧВК "Вагнер" "рупором" простых участников СВО

Решение Минобороны РФ предоставить ЧВК "Вагнер" необходимое вооружение и права для того, чтобы продолжать наступательные действия в Бахмуте, последовало только после гибели многих сотен бойцов и крупного скандала вокруг положения на фронте, отметила в своем Telegram-канале военкор и блогер Анастасия Кашеварова.

Глава ЧВК "Вагнер" петербургский бизнесмен Евгений Пригожин несколько месяцев настойчиво требовал у Минобороны РФ обеспечить поставку необходимых боеприпасов штурмовых отрядов компании. За это время успела набрать силу кампания "Дай снаряды "Вагнерам" и стало известно, что проблемы со снарядами наблюдаются у многих подразделений на фронте. Пригожин при это стал своего рода "голосом СВО", считает Анастасия Кашеварова, который благодаря своим возможностям и связям способен довести проблемы рядовых бойцов до самых высших уровней российского руководства.

Кашеварова уверена, что обвинения, прозвучавшие в адрес Минобороны над телами бойцов ЧВК "Вагнер", погибших в результате "снарядного голода", поддерживают большинство участников СВО.

"Пригожин говорит то, что думают все на фронте. Пригожин — рупор всех участников боевых действий. Не только "Вагнеров", его мнение разделяют комбриги, ахматовцы, штатные военные, добровольцы, контрактники, батальоны ЛДНР. Я не встречала на фронте ни одного бойца, кто бы не соглашался и не имел аналогичную точку зрения, — уверена Кашеварова. — "Рассерженные патриоты" — это даже не военкоры и блогеры, которые шумят. Мы транслируем то, что видим, выводим на широкие массы. Самые рассерженные патриоты — это бойцы на фронте".

Пригожин, по его собственным словам, "обошел все кабинеты", где ему могли помочь с получением боеприпасов, еще в феврале. Однако натыкался на отведенные глаза и предложения "пойти и извиниться… перед сами знаете кем". Все это время бойцы ЧВК "Вагнер" продолжали гибнуть, вынужденные бороться с ВСУ и иностранными наемниками на улицах Бахмута без прикрытия артиллерии.

"Радуют врага не те, кто пишут (о проблемах) публично. А те, кто доводит до ситуации, что кулуарно уже ничего не решить и тебе приходится просто будоражить людей, чтобы они очнулись, проснулись, не мяли сиськи, не воровали, а выполняли свою работу — работу на благо страны. Что за позиция вообще такая рабская — кто-то на высоких должностях издевается, мучает, совершает противозаконные и аморальные действия, а ты должен либо сносить это все и помалкивать, видя, как гибнут люди, либо как червь перед этой коллективной мразью ползать, умоляя помочь. Где эти ваши долбанные духовные скрепы? Где это единство, общность, великая вертикаль? — возмущается Кашеварова. — То есть надо было довести ситуацию до большого количества погибших, до сильнейшего противостояния между своими, до опубликования военных расчетов, показать тела пацанов, чтобы дали то, что обязаны были дать".

В ночь на 7 мая было получено боевое распоряжение, которым ЧВК "Вагнер" были обещаны необходимые боеприпасы и снабжение, чтобы продолжать наступление. Кроме того, с компанией от Минобороны будет взаимодействовать генерал Сергей Суровикин — как сказал Пригожин, "единственный боеспособный человек с генеральской звездой".