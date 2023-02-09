Украинские активисты потребовали Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовать картину французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица". Теперь работал импрессиониста выставлена под названием "Танцовщица в украинском наряде", как написано на сайте учреждения.
"Этот экспонат отражает интерес французской публики к культуре и искусству Украины, бывшей тогда частью Российской империи, вызванный заключением франко-русского союза в 1894 году"
Ранее, в апреле 2022 года, в Лондоне, по настоятельной просьбе украинцев, "Русских танцовщиц" на картине того же Эдгара Дега переименовали в "украинских". Такие действия Россия назвала политическим кретинизмом.
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