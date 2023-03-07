Депутат Картаполов: бои с ЧВК "Вагнер" в Бахмуте обернутся крупными потерями для ВСУ

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что решение Киева удерживать Бахмут любой ценой играет на пользу тактической задаче ЧВК "Вагнер", а именно: стягиванию подразделений ВСУ к городу и их обескровливанию.

Украинское командование поступает данным образом в расчете на выигрыш времени для поставок нового западного вооружения, а также из-за важности этого сражения для морально-психологического состояния населения.

"Им нужен символ, за счет которого они могли бы дальше шантажировать европейцев. Чтобы они давали оружие, боеприпасы и деньги. И для того, чтобы подогревать в обществе градус относительного позитива. Потому что за последние месяцы ВСУ не добились каких-либо успехов на поле боя. Они хотят бездарную оборону Бахмута представить в виде успеха", — говорит Картаполов.

Подобное обстоятельство, как подчеркнул депутат, соответствует планам ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина. В перспективе это приведет к большим потерям среди украинских войск.

"С военной точки зрения это грозит крупными потерями, которые они уже понесли и еще понесут. Это безусловно грозит и репутационными издержками, потому что там будут пленные, будут кадры боев. Да и морально-психологическое состояние украинских военнослужащих будет неуклонно снижаться", — заключил Картаполов.

Кроме того, множество убитых, раненых и пленных окажет негативное влияние на репутацию украинских чиновников.