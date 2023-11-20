Пункт обогрева, который не так давно установили в международном пропускном пункте Люття, ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в них просто перестали нуждаться, так как мигранты покинули точку на границе.
- На сегодня уже ничего нет, наши сотрудники не привлекаются, потому что вчера всех увезли на автобусах оттуда, - объяснили ситуацию в пресс-службе.
Вечером пункт обогрева был оборудован для тех, кто вновь прибывал для перехода через границу. Его установили непосредственно в месте проверки необходимых документов. Многие из беженцев приезжали на автомобилях, которые на велосипедах, а часть и вовсе шла пешком.
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