Политолог Карасев уличил лидера ЛДПР в желании попиариться за счет Пригожина

Приглашение предпринимателя Евгения Пригожина на мероприятие партии является попыткой пиара со стороны ЛДПР. Об этом заявил политолог Владимир Карасев.

Эксперт заявил, что подобное заявление со стороны либерал-демократов его удивило.

"Не знаю, зачем Слуцкому и его команде понадобилось разводить детский сад вокруг своего партийного мероприятия. Видимо, хотят лишний раз попиариться", — отметил политолог.

Тем не менее Карасев отметил правильную реакцию Евгения Пригожина на очевидную провокацию, особенно, как отметил эксперт, в условиях противостояния России и Запада.

Политолог посоветовал ЛДПР лучше потратиться на русского солдата, чем на партийные мероприятия.

"Жириновский так бы и поступил. Он был настоящим лидером ЛДПР, настоящим мужиком. Не то, что Слуцкий. Евгению Пригожину и его "музыкантам" низкий поклон за Донбасс", — резюмировал Карасев.

Напомним, в Москве с 11 по 13 декабря пройдет слет партии ЛДПР, приуроченный к 33-летию организации. На мероприятие был приглашен петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого подобная выходка либерал-демократов удивила. Бизнесмен ответил команде Леонида Слуцкого жестким отказом, отметив, что глава партии, будучи главой комитета Госдумы по международным делам, никак не помог с освобождением российского социолога Максима Шугалея из ливийского плена.

"Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас… к посольскому выходу", — отметил Евгений Пригожин.

После такого ответа Леонид Слуцкий аннулировал приглашение.