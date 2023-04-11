Со стороны российских миротворцев зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Пострадавших нет, сообщается в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.
На данный момент российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.
Стоит напомнить, что 13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.
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