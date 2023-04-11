Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.04.2023 : 82,1799
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.04.2023 : 89,7271
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:18

Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Со стороны российских миротворцев зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Пострадавших нет, сообщается в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

На данный момент российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

Стоит напомнить, что 13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Мир

Белый дом: "Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия"

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это утечкой информации

Читать полностью

Министр Армении прервал поездку в Брюссель из-за перестрелки на границе

На данный момент идут активные террористические акты на территории армяно-азербайджанской границы

Читать полностью

Общество

В России признание полученных за рубежом дипломов переведут в онлайн-формат

Такое правило начнется действовать с 1 сентября 2023 года

Читать полностью

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям

Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"

Читать полностью

Новости