Со стороны российских миротворцев зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Пострадавших нет, сообщается в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

На данный момент российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

Стоит напомнить, что 13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.