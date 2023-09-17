"К сожалению, нет": Пашинян поставил приговор договору между Арменией и Азербвйджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном не будет подписан на предстоящем саммите Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде. Он ответил на соответствующий вопрос, сказав: "К сожалению, нет."
Пашинян выразил приоритетность мирной повестки дня для Армении и выразил надежду на подписание мирного договора как можно скорее, предположительно до конца текущего года или в начале будущего года. Он подчеркнул, что они продолжат интенсивные переговоры и будут искать решение проблемы.
Премьер также отметил негативное воздействие кризиса в Карабахе на процесс мирных переговоров, вызванное блокадой Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Он подчеркнул, что обязан считать возможным подписание договора до конца текущего года в соответствии с политическими обязательствами.
Относительно предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Турции и России, Пашинян заметил, что существуют различные предложения, и он не хочет выделять какое-либо из них.
Напомним, что в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые продолжались в течение некоторого времени. В последствии, при посредничестве различных стран, стороны договорились о прекращении огня и обмене пленными и телами погибших, а некоторые территории перешли под контроль Азербайджана.
В мае 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре на границе с Арменией, что вызвало напряженность и обвинения в нарушении договоренностей.
В этой обстановке Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана над территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил, что мирный договор может быть подписан скоро, если Армения не изменит свою позицию.
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