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В России ужесточили правила проведения капремонта
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  • Опубликована сегодня в 23:07

В России ужесточили правила проведения капремонта

В России приняли постановление, согласно которому только квалифицированные подрядчики будут привлекаться к выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает "Российская газета".

Теперь компанию-подрядчика могут исключить из реестра квалифицированных организаций и временно запретить ей участвовать в электронных аукционах, где заключаются контракты на капитальный ремонт. Такие строгие меры будут применены в случае нарушений, включая предоставление ложной информации о своей компании.

До этого момента исключение из реестра предусматривалось только за серьезные нарушения, например, за системное неисполнение контрактов, заключенных в результате торгов.

Кроме того, если саморегулируемая организация получит жалобы от граждан и приостановит право компании выполнять определенные виды работ, такая подрядчик также не сможет участвовать в торгах.﻿

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