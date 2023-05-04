Фонд капремонта Петербурга имеет все шансы провалить план на 2023 год

В опубликованном Фондом капитального ремонта плане на 2023 год фигурируют закупки на миллионы рублей, но деятельность ведомства нельзя назвать эффективной, несмотря на то, что Смольный проиндексировал тарифы оплаты капремонта на текущий год.

Согласно подписанному губернатором Александром Бегловым постановлению об увеличении тарифа минимального размера взноса на капитальный ремонт в Петербурге, плата за 1 квадратный метр в 2023 году выросла почти на 1 рубль.

В плане закупок ФКР фигурирует ремонт фасада дома на Богатырском проспекте, 47 на 13,5 млн рублей, при этом на капитальный ремонт домов выделено 28 млрд рублей. При этом Петербурге мало подрядчиков, желающих сотрудничать с ФКР, а на рассмотрении судов находятся порядка 600 дел в отношении недобросовестных исполнителей.

СМИ регулярно критикуют Фонд капитального ремонта за неисполнение взятых на себя обязательств. Ведомство даже искусственно снижает свои планы, но даже это не помогает выполнить все обязательства.

Согласно итогам проверки в отношении чиновников ФКР Жилищным комитетом Смольного в 2021 году, в ведомстве трудятся неквалифицированные специалисты, аукционы проводятся без заключения договоров, есть ряд и других "коррупционных проявлений".

Контрольно-счетная палата выявила, что ведомство не использует средства в полном объеме, при выборе подрядчиков отсутствует конкуренция, а из-за проведения работ без экспертиз бюджету города наносится ущерб.

Низкие темпы организации конкурсов по подрядам, систематические нарушения в ФКР и отсутствие конкуренции среди подрядчиков, сводят на нет все шансы ФКР выполнить и планы 2023 года.