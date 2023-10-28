Научные специалисты выявили наличие каннабидиола (CBD), активного вещества конопли, в одном из распространенных растений Бразилии, что предоставляет новые возможности для производства этого все более востребованного компонента, сообщает Pravda.Ru.
Исследовательская группа обнаружила CBD в плодах и цветах растения с названием Trema micrantha blume, которое встречается на большей части территории Южной Америки и часто рассматривается как сорняк.
Химический анализ, проведенный молекулярным биологом Родриго Моура Нето из Федерального университета Рио-де-Жанейро, подтвердил наличие CBD в растении "Трема" и, что важно, отсутствие ТГК. Это открывает новые перспективы для получения CBD из обильного источника без правовых и регуляторных ограничений, которые присущи каннабису, продолжающему оставаться незаконным во многих регионах, включая Бразилию.
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