Самовыдвиженец Анатолий Баташев выбыл из предвыборной президентской гонки.
Свое самоустранение он объяснил тем, что не сумел собрать достаточное количество подписей. Напомним, для самовыдвиженцев, согласно требованиям ЦИК, необходимо было до 31 января сдать 300 тысяч подписей.
За два дня это уже четвертый кандидат, снимающий свою кандидатуру. Ранее от участия отказались Ирина Свиридова (Демократическая партии России), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз). Причем некоторые из бывших кандидатов заявили о поддержке Владимира Путина на выборах.
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