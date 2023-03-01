"Новые люди" примут участие в выборах президента РФ и выдвинут кандидата от партии. Об этом заявил лидер политического объединения Алексей Нечаев.
Предвыборная конференция пройдет в столице России в среду в день трехлетия с момента создания партии.
"Новые люди обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде ближе к концу года", — пояснил Нечаев, передает РИА "Новости".
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По данным опроса, в котором приняли участие три тысячи человек, за Эрдогана прямо сейчас проголосовали бы 49,8 процента турецких граждан.
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