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  • Опубликована сегодня в 10:30

"Новые люди" примут участи в выборах президента в 2024 году

"Новые люди" примут участие в выборах президента РФ и выдвинут кандидата от партии. Об этом заявил лидер политического объединения Алексей Нечаев.

Предвыборная конференция пройдет в столице России в среду в день трехлетия с момента создания партии.

"Новые люди обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде ближе к концу года", — пояснил Нечаев, передает РИА "Новости".

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