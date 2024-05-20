США отвергают обвинения в том, что санкции на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолёта, на котором летел погибший Эбрахим Раиси. Об этом заявил координатор Джон Кирби.
"Каждая страна несёт свою ответственность за безопасность и надёжность своего оборудования. Так что это беспочвенное обвинение, в котором нет правды," — сообщил Кирби журналистам на брифинге.
По мнению Кирби, Иран "найдёт способ обвинить Штаты в проблемах, которые сам создал." Он добавил, что выраженные ранее соболезнования Вашингтона являются "обычной практикой" и не меняют позицию администрации Байдена в отношении Тегерана.
Президент Ирана и министр иностранных дел погибли в результате крушения в провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Утром 20 мая Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели лидера и его делегации. В Тебризе 21 мая пройдёт церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед.
Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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