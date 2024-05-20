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США опровергли версию, что самолёт с Раиси рухнул из-за санкций Вашингтона
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:36

США опровергли версию, что самолёт с Раиси рухнул из-за санкций Вашингтона

США отвергают обвинения в том, что санкции на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолёта, на котором летел погибший Эбрахим Раиси. Об этом заявил координатор Джон Кирби.

"Каждая страна несёт свою ответственность за безопасность и надёжность своего оборудования. Так что это беспочвенное обвинение, в котором нет правды," — сообщил Кирби журналистам на брифинге.

По мнению Кирби, Иран "найдёт способ обвинить Штаты в проблемах, которые сам создал." Он добавил, что выраженные ранее соболезнования Вашингтона являются "обычной практикой" и не меняют позицию администрации Байдена в отношении Тегерана.

Президент Ирана и министр иностранных дел погибли в результате крушения в провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Утром 20 мая Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели лидера и его делегации. В Тебризе 21 мая пройдёт церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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