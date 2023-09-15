В Ростове-на-Дону может появиться новая ливневая канализация

В городе Ростове-на-Дону в настоящее время ведется работа над проектом новой системы ливневой канализации, как сообщает портал RO.TODAY, ссылаясь на информацию от городской администрации.

По планам, к концу 2023 года должна быть завершена подготовка проектной документации, и должно быть получено заключение государственной экспертизы относительно создания системы ливневой канализации в Ростове-на-Дону. После этого, власти намерены начать фазу реализации проекта в период с 2025 по 2027 годы.

Реализация данной системы ливневой канализации потребует значительных финансовых ресурсов. На данный момент конкретная сумма финансирования не была озвучена городской администрацией, но три года назад стоимость проводимых работ оценивалась в размере 40 миллиардов рублей. С учетом текущей инфляции и изменения обстоятельств, в 2023 году на обновление системы ливневой канализации требуется как минимум 146 миллиардов рублей.