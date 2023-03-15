Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО

Министерство обороны Канады приняло решение отправить Украине 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили на сайте канадского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что Канада — не единственная страна, которая готовится передать военную "посылку" Киеву. К ней также присоединяются Швеция (10 танков Leopard) и Норвегия (две системы ПВО NASAMS).
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