Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, сообщил о скорой поставке военной помощи для Украины, включающей в себя более 20 тыс. автоматов и патроны. Такая информация стала известна в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, который прибыл с визитом в страну.
"Мы отправим 21 тыс. автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов"
Что касается России, то Канада ввела очередные санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний РФ.
Белый дом: "Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия"
А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это утечкой информации
В России признание полученных за рубежом дипломов переведут в онлайн-формат
Такое правило начнется действовать с 1 сентября 2023 года
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"