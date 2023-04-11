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  • Опубликована сегодня в 20:59

Премьер Канады анонсировал новый пакет помощи Киеву

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, сообщил о скорой поставке военной помощи для Украины, включающей в себя более 20 тыс. автоматов и патроны. Такая информация стала известна в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, который прибыл с визитом в страну.

"Мы отправим 21 тыс. автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов"

Что касается России, то Канада ввела очередные санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний РФ.

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