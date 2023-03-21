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  • Опубликована сегодня в 13:23

Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах Канады был вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Дипломату был заявлен решительный протест по поводу заявления главы Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли о стремлении "сменить режим" в России, используя при этом экономические, дипломатические и политические средства.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные заявления недопустимы и противоречат обязательствам Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

В Министерстве подчеркнули, что если Оттава не дезавуирует русофобские выпады своего министра, то это будет иметь серьезные последствия для отношений между странами.

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