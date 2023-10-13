Канадские власти приняли решение выделить 10 миллионов канадских долларов (примерно 7,3 миллиона долларов США) организациям, оказывающим гуманитарную помощь в Израиле и секторе Газа в свете недавних событий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра международного развития Ахмеда Хуссен.
Часть средств будет направлена Канадскому Красному Кресту и его партнерам, включая Палестинское общество Красного Полумесяца и "Маген Давид адом" (МДА, "Красный щит Давида"). Эти средства предназначены для предоставления продовольствия и воды жителям сектора Газа и Израиля, а также для оказания экстренной медицинской помощи и других важных услуг. Министр Хуссен подчеркнул, что Канада будет внимательно следить за тем, чтобы средства не попали в руки боевиков из палестинского движения ХАМАС.
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