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Канада направит более $7 млн на гуманитарную помощь сектору Газа и Израилю
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  • Опубликована сегодня в 13:59

Канада направит более $7 млн на гуманитарную помощь сектору Газа и Израилю

Канадские власти приняли решение выделить 10 миллионов канадских долларов (примерно 7,3 миллиона долларов США) организациям, оказывающим гуманитарную помощь в Израиле и секторе Газа в свете недавних событий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра международного развития Ахмеда Хуссен.

Часть средств будет направлена Канадскому Красному Кресту и его партнерам, включая Палестинское общество Красного Полумесяца и "Маген Давид адом" (МДА, "Красный щит Давида"). Эти средства предназначены для предоставления продовольствия и воды жителям сектора Газа и Израиля, а также для оказания экстренной медицинской помощи и других важных услуг. Министр Хуссен подчеркнул, что Канада будет внимательно следить за тем, чтобы средства не попали в руки боевиков из палестинского движения ХАМАС.

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