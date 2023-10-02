В Волгограде водителя "Камаза" осудили на шесть лет за ДТП с маршруткой

﻿В Волгограде в рамках дела о ДТП с участием водителя "Камаза" из Дагестана и маршрутного такси Peugeot, суд приговорил водителя грузовика к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает volgograd.kp.ru.

Этот инцидент привел к гибели трех человек. Решение было объявлено Кировским районным судом Волгограда. В дополнение к этому наказанию, водитель также лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.

События произошли в январе 2023 года, "Камаз" и маршрутное такси Peugeot столкнулись в Волгограде. В результате аварии погибли три пассажира маршрутки, включая одного ребенка, а девять других пассажиров были ранены. Четверо из пострадавших также были детьми и были доставлены в больницу.

По информации прокуратуры Волгоградской области, осужденным является 20-летний водитель "Камаза", проживающий в Республике Дагестан.

Суд установил, что молодой человек проигнорировал запрещающий сигнал светофора, двигаясь на грузовике с зерном, и столкнулся с маршрутным такси, которое в то время маневрировало в соответствии с разрешающим сигналом светофора.