Около 200 жилых домов Калужской области вновь смогут пользоваться газом: в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково завершились ремонтно-восстановительные работы после повреждения на газопроводе высокого давления в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Напомним, что причиной такой аварии стало проведение ремонтных работ, в ходе которых ковшом был поврежден вышеуказанный магистральный газопровод. Этот участок находился в болотистой местности и был не освещен.