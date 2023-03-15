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  • Опубликована сегодня в 19:27

В Калужской области восстановили газоснабжение в более чем 200 домах

Около 200 жилых домов Калужской области вновь смогут пользоваться газом: в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково завершились ремонтно-восстановительные работы после повреждения на газопроводе высокого давления в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Напомним, что причиной такой аварии стало проведение ремонтных работ, в ходе которых ковшом был поврежден вышеуказанный магистральный газопровод. Этот участок находился в болотистой местности и был не освещен.

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