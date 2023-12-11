Из-за ОРВИ более 25 школ в Калужской области перешли на дистант

Эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Калужской области превышен на более чем 97%, что привело к тому, что 22 школы региона перешли частично на дистанционное обучение, а еще четыре школы полностью приостановили очные занятия. Об этом сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по области.
"Уровень заболеваемости в общей популяции составляет 122,6 случая на 10 тыс. населения, что превышает уровень порогового значения на 97,1%. По информации Министерства образования и науки Калужской области, из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями 31 класс в 10 школах города Калуги переведен на дистанционное обучение", — отмечается в сообщении.
Кроме того, более 45 классов в 12 школах региона, включая Обнинск, Боровск, Людиново и Козельск, также перешли на дистанционное обучение. Четыре школы в области полностью перешли на удаленное обучение.
Темп роста заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей составил более 21%, и зарегистрировано более 12,2 тыс. случаев заболевания. Уровень заболеваемости превышает пороговые значения во всех возрастных группах населения, особенно среди дошкольников — на 13,9%, и среди взрослых — на 162,1%. При этом количество госпитализированных с симптомами ОРВИ осталось примерно на уровне предыдущей недели.
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