Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неправильным вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако готов разговаривать с ним один на один. Об этом политик сообщил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

«Я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно»

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что Москва открыта к диалогу и готова рассмотреть предложения Киева, если те учтут условия России и ситуацию "на земле".