Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неправильным вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако готов разговаривать с ним один на один. Об этом политик сообщил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
«Я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно»
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что Москва открыта к диалогу и готова рассмотреть предложения Киева, если те учтут условия России и ситуацию "на земле".
Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы надавить на Россию
Основной целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет усиление давления на европейских лидеров с тем, чтобы они продолжили натиск на Россию.
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи
Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"
Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.