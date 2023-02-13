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  • Опубликована сегодня в 12:41

Кадыров: "Вот если меня отправят к Зеленскому один на один, то можно было вести переговоры"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неправильным вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако готов разговаривать с ним один на один. Об этом политик сообщил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

«Я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно»

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что Москва открыта к диалогу и готова рассмотреть предложения Киева, если те учтут условия России и ситуацию "на земле".

Мир

Украинские боевики обстреляли штаб батальона "Восток" из ракетных установок HIMARS

Погиб офицер штаба.

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Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы надавить на Россию

Основной целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет усиление давления на европейских лидеров с тем, чтобы они продолжили натиск на Россию.

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Посольство США призвало граждан покинуть Россию

Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи

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Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК

Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"

Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.

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