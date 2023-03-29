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  • Опубликована сегодня в 10:37

В России прогнозируют передел кадрового рынка IT-специалистов

С начала 2023 года года более 505 технических компаний, включая гигантов вроде Amazon и Microsoft, сократили почти 150 тысяч сотрудников, пишут международные медиа.

Передел кадрового рынка происходит и в России. Многие считают, что высок риск того, что текущая ситуация повлияет на рынок труда, в котором до последнего времени IT-специалисты считались лидерами по зарплатам и находились в привилегированном положении.

Зарплаты IT-специалистов в России могут существенно варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как регион, уровень квалификации, опыт работы, специализация и другие.

Согласно отчетам исследовательских компаний и вакансий на сайтах занятости, средняя зарплата IT-специалиста в России составляет примерно от 80 000 до 150 000 рублей в месяц.

При этом зарплаты могут значительно отличаться в зависимости от специализации. Например, разработчики программного обеспечения, инженеры данных, аналитики и специалисты по искусственному интеллекту зарабатывают в среднем от 100 000 до 250 000 рублей в месяц.

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