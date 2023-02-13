Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Об этом он сообщили в своем Telegram-канале.
Алаудинов также является заместителем командующего вторым армейским корпусом. Инцидент произошел несколько дней назад.
"Друзья, наш дoрогой брат, Герой России, помoщник главы ЧР, кoмандир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего втoрым армейским корпусом Апты Алаудинов нескoлько дней назад был отравлен. Забегaя вперед, успокою: с ним сейчас все хoрошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — отметил Кадыров.
По славам главы Чечни, адъютант Алаудинова получил конверт на имя генерала. Он оказался пропитан отравляющим веществом.
Алаудинов и его приближенные, контактировавшие с конвертом, по специфическому запаху поняли, что им угрожает опасность. Они приняли все необходимые меры — промыли руки и носовую полость водой — и отправились в медсанбат. Врачи оказали квалифицированную помощь, поэтому удалось избежать тяжелых последствий.
В настоящее время пострадавшие выздоравливают. Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент.
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