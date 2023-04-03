На поддержку производителей зерновых предусмотрено 10 млрд рублей в бюджете 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 млрд рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года"
Правительство России также отметило, что субсидии, или же государственные выплаты, планируется направить на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции.
Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил о намерениях ээкспортировать в 2022/23 гг. до 55-60 млн т зерна.
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