Части поврежденного кабеля связи между Эстонией и Финляндией были извлечены на поверхность и направлены на экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

По данным портала, результаты экспертизы на данный момент остаются неизвестными. В прошлую пятницу, прокуратура опубликовала фотографии повреждений.

Государственный прокурор Трийну Олев отметил, что ведется расследование всех возможных версий инцидента, включая возможное повреждение кабеля якорем контейнеровоза, который находился в данном районе под флагом Гонконга.

На данный момент возбуждено уголовное дело, и следствие продолжается. В ближайшие недели станет ясно, будет ли достаточно оснований для расширения уголовного расследования и на эстонско-шведский телекоммуникационный кабель, по словам Олева.

9 октября власти Эстонии и Финляндии выявили повреждение подводного газопровода Balticconnector, а также кабеля связи, который проходит рядом с газопроводом.