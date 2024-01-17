AMA Pediatrics: фруктовые соки оказались связаны с ожирением у детей

Ученые из Университета Торонто провели исследование и выявили, что для детей, склонных к лишнему весу, употребление диетической колы является более полезным, чем фруктового сока. В рамках исследования, включающего более 40 предыдущих исследований по теме ожирения у детей и взрослых, ученые проанализировали данные более 45 тысяч детей и 268 тысяч взрослых из различных регионов мира.

Результаты подтвердили, что потребление фруктовых соков может способствовать увеличению веса у детей, поскольку они часто содержат значительное количество сахара, сравнимое с содержанием в недиетической газировке. Каждая порция детского сока приводила к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, в то время как взрослые не проявляли существенных изменений в весе.

Ученые рекомендуют ограничивать употребление фруктового сока, заменяя его диетической колой, содержащей сахарозаменители. Важно подчеркнуть необходимость контроля за количеством употребляемых напитков, даже при выборе диетической колы.