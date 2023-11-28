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Ученые выяснили, что употребление томатного сока натощак способствует снижению уровня холестерина в организме
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  • Опубликована сегодня в 15:56

Ученые выяснили, что употребление томатного сока натощак способствует снижению уровня холестерина в организме

Помидоры известны своей способностью уменьшать количество "вредного" холестерина в организме, и еще более полезным может быть употребление томатного сока натощак.

В этом напитке содержится антиоксидант ликопин, который помогает предотвратить образование "плохого" холестерина и снижает риск образования бляшек в сосудах. Ликопин воздействует на обмен липопротеинов низкой плотности, и употребление этого напитка натощак увеличивает его полезные свойства, поскольку они лучше усваиваются на голодный желудок.

В томатном соке также есть большое количество калия, что помогает урегулировать артериальное давление и косвенно влияет на уровень холестерина.

Можно сделать свой домашний сок из свежих помидоров или приобрести готовый в продуктовом. Тем не менее перед включением томатного сока в рацион следует учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом, сообщает ПолитАналитика.

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