Ученые выяснили, что употребление томатного сока натощак способствует снижению уровня холестерина в организме

Помидоры известны своей способностью уменьшать количество "вредного" холестерина в организме, и еще более полезным может быть употребление томатного сока натощак.
В этом напитке содержится антиоксидант ликопин, который помогает предотвратить образование "плохого" холестерина и снижает риск образования бляшек в сосудах. Ликопин воздействует на обмен липопротеинов низкой плотности, и употребление этого напитка натощак увеличивает его полезные свойства, поскольку они лучше усваиваются на голодный желудок.
В томатном соке также есть большое количество калия, что помогает урегулировать артериальное давление и косвенно влияет на уровень холестерина.
Можно сделать свой домашний сок из свежих помидоров или приобрести готовый в продуктовом. Тем не менее перед включением томатного сока в рацион следует учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом, сообщает ПолитАналитика.
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