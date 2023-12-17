Сообщается о всплеске отзывов научных статей в 2023 году

Анализ, опубликованный в Nature, раскрывает тревожную динамику — более 10 тысяч научных статей были отозваны из журналов за 2023 год. Этот рост вызывает беспокойство, учитывая, что публикации считаются ключевым показателем успеха ученого.
Хотя рецензированные журналы предоставляют барьеры "лженауке", число отзывов статей стремительно увеличивается. Причины могут варьироваться, включая ошибки в экспериментах или неправильную интерпретацию результатов. Однако большинство отозванных статей связаны с созданием фиктивных работ "бумажными фабриками".
Ученые из некоторых стран, включая Саудовскую Аравию, Пакистан, Россию, Китай и Египет, чаще подвергаются отзывам. Проблема фиктивных статей ставит науку перед вызовом — как предотвратить ущерб от массовых подделок и сохранить ценность научных исследований, сообщает Российская Газета.
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