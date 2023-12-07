HRW обвиняет Израиль в военных преступлениях: Атака на журналистов была преднамеренной

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявляет, что обстрел двух автомобилей с ливанскими и иностранными журналистами израильскими войсками в октябре 2023 года был преднамеренным военным преступлением.

Региональный представитель HRW Рамзи Кайса отмечает, что факты указывают на то, что израильские военные осознанно напали на гражданских лиц.

Организация призывает ключевых союзников Израиля, включая США, Великобританию, Канаду и Германию, приостановить военную помощь и продажу оружия, опасаясь его использования для возможных злоупотреблений.

Инцидент привел к гибели ливанского фотографа Иссама Абдалла, работавшего на Reuters, и ранению представителей Al Jazeera