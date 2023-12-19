Женщина вышла из пятилетней комы, когда ее мать рассказала анекдот

В США женщине удалось выйти из пятилетней комы благодаря анекдоту, рассказанному ей матерью, сообщает издание People.
Жительница штата Мичиган оказалась в аварии в 2017 году, столкнувшись своим автомобилем с опорой освещения. Врачи предприняли все возможные меры для сохранения жизни пострадавшей, но вскоре после происшествия женщина впала в кому, пробыла в бессознательном состоянии пять лет.
За это время матери Дженнифер Флюэллен постоянно навещала дочь в больнице. В один из дней, находясь у постели дочери, она решила поднять ей настроение анекдотом. Через несколько секунд она услышала смех своей дочери, вышедшей из долгого сна.
Несмотря на сложности с диагнозом, американка постепенно восстанавливается: уже может произносить некоторые слова и самостоятельно сидеть.
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