ЕС: исключение из запрета на импорт алмазов личные украшения

Европейский союз исключил российские алмазы из списка запрещенных товаров для импорта в страны союза, сосредотачив внимание на "личных ювелирных украшениях" и "художественных ценностях, представляющих культурный обмен".

Таково содержание постановления, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза, которое корректирует предыдущий запрет на ввоз в ЕС российских ювелирных алмазов в рамках 12-го санкционного пакета Евросоюза, сообщает ТАСС.