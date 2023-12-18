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ЕС: исключение из запрета на импорт алмазов личные украшения
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  • Опубликована сегодня в 22:16

ЕС: исключение из запрета на импорт алмазов личные украшения

Европейский союз исключил российские алмазы из списка запрещенных товаров для импорта в страны союза, сосредотачив внимание на "личных ювелирных украшениях" и "художественных ценностях, представляющих культурный обмен".

Таково содержание постановления, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза, которое корректирует предыдущий запрет на ввоз в ЕС российских ювелирных алмазов в рамках 12-го санкционного пакета Евросоюза, сообщает ТАСС.

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