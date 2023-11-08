Врач Павлюк: употребление холодца положительно действует на суставы

По словам диетолога Натальи Павлюк, холодец может быть ценным источником белка и незаменимых аминокислот для организма человека. Доктор Павлюк советует выбирать менее жирные сорта холодца, например, на основе мяса птицы. Включение такого холодца в ваш рацион может стать дополнительным источником белка и незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания общего состояния здоровья.
"Нежирный холодец служит полезной белковой добавкой и способствует увеличению потребления важных аминокислот", — поделилась она с Radio 1.
Доктор Павлюк также подчеркнул положительное влияние холодца на здоровье суставов благодаря его уникальному составу.
"Он содержит значительное количество белков, которые могут принести пользу соединительным тканям, положительно влияя на здоровье суставов и кожи", — пояснил эксперт.
Однако она предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами желудочно-кишечного тракта следует употреблять холодец с осторожностью и перед этим проконсультироваться с врачом.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Туристы сняли невероятные кадры шторма, атакующего остров Итуруп
Недавно туристы стали свидетелями и запечатлели на видео мощный шторм на Итурупе - самом крупном острове Курильского архипелага.
Онколог Исакова прокомментировала способность острой пищи вызывать рак желудка
Онколог Суна Исакова посоветовала людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы избегать употребления острой пищи.
Франция вышла на первое место в мире по объемам производства вина в 2023 году
Франция стала лидером в мире по объемам производства вина в 2023 году, согласно данным отчета Международной организации виноградарства и виноделия. Объем производства вина во Франции достиг 45,8 миллионов гектолитров, что присвоило ей первое место, сообщает Прайм.