Врач Павлюк: употребление холодца положительно действует на суставы

По словам диетолога Натальи Павлюк, холодец может быть ценным источником белка и незаменимых аминокислот для организма человека. Доктор Павлюк советует выбирать менее жирные сорта холодца, например, на основе мяса птицы. Включение такого холодца в ваш рацион может стать дополнительным источником белка и незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания общего состояния здоровья.

"Нежирный холодец служит полезной белковой добавкой и способствует увеличению потребления важных аминокислот", — поделилась она с Radio 1.

Доктор Павлюк также подчеркнул положительное влияние холодца на здоровье суставов благодаря его уникальному составу.

"Он содержит значительное количество белков, которые могут принести пользу соединительным тканям, положительно влияя на здоровье суставов и кожи", — пояснил эксперт.

Однако она предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами желудочно-кишечного тракта следует употреблять холодец с осторожностью и перед этим проконсультироваться с врачом.