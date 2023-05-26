Ярославцы попросили Путина вмешаться в ситуацию с застройкой берега Волги из-за равнодушия местных властей

Жители поселка Парково в Ярославле записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. Неравнодушные граждане попросили его разобраться с беспределом, происходящим в охранной зоне Волги.

Видеообращение появилось в паблике "Общественники" в соцсети "ВКонтакте". В ролике отмечается, ярославцы не могут терпеть беспредел местных девелоперов и покровительствующих им чиновников. Они попросили Путина вмешаться в ситуацию с застройкой охранной зоны Волги.

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители деревни Парково Заволжского района города Ярославль, обеспокоены планируемой массовой жилой застройкой и иными строениями в водоохранной зоне реки Волга, на земельных участках, находящихся в собственности физических лиц", — указали неравнодушные граждане.

Перед этим жители Ярославля обращались в прокуратуру и мэрию города. Однако 19 мая начались строительные работы. На территорию вызвали главу района, полицию и депутата, что позволило приостановить беспредел.

По мнению ярославцев, стройку нельзя проводить, так как отсутствуют системы центральной канализации и очистки. Они также отметили проблему загрязнения Волги. Помимо того, прокуратура за последнее время выявила ряд случаев незаконного отчуждения государственной и муниципальной земли.

Однако администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева проигнорировала существующие проблемы и жалобы жителей города. Его команда также не давала комментариев относительно обращения ярославцев к Путину.

Ранее жители Ярославля пожаловались на вырубку вековых берез. Такая ситуация наблюдается во всем городе на фоне множества других нерешенных экологических проблем. Например, региональные власти уже несколько лет не могут построить очистные сооружения на берегу Волги. В результате на прошлой неделе появились сообщения о загрязнении реки.