СМИ: накопленные при Евраеве экономические проблемы Ярославской области могут привести к оттоку бизнеса из региона

На фоне заявлений властей Ярославской области о сокращении дефицита бюджета в регионе растет уровень государственного долга, а бизнес подвергается давлению со стороны контролирующих органов.

Ярославская областная дума в конце апреля утвердила изменения в бюджет региона на 2023 год. Доходы после изменений составят 112 млрд 39,4 млн рублей, расходы — 116 млрд 309,6 млн рублей. Ожидается дефицит в размере 4 млрд 270,2 млн рублей — это 3,7% от расходов (ранее он оценивался в 4%).

По информации СМИ, уровень госдолга области с начала 2023 года вырос на 4,6 млрд рублей и составил 53 млрд рублей. Показательно, что перед приходом на пост врио главы региона Михаила Евраева госдолг составлял всего 39,5 млрд рублей.

Согласно анализу "Индекса административного давления" Ярославская область занимает 75-ю строчку в рейтинге среди других регионов РФ. Этот показатель представляет собой сводный анализ по количеству и результатам всех контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в регионе Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Ростехнадзором, МЧС, Росздравнадзором, Россельхознадзором, Ространснадзором, Рострудом и ФНС.

Комментируя результаты этого анализа, бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров указал на существенное падение региона в рейтинге.

"По итогам 2020-го мы занимали 15 место, а еще годом ранее — 23-е. То есть в аутсайдерах не были никогда", - заявлял Бакиров.

Также в результате давления на бизнес в Ярославской области возникли серьезные экономические проблемы. Не исключено, что ситуация спровоцирует отток бизнесменов из области.

Ранее СМИ писали, что коррупционные преступления в Ярославской области указывают на системность проблемы в регионе. При этом губернатор Евраев регулярно заявляет о борьбе с ней.