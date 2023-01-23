Японии опасается лишиться российского СПГ. Об этом пишет издание The Japan Times.
По словам автора материала, российский СПГ является уязвимой точкой японского правительства. В то время как американские и британские компании вышли из проектов "Сахалин", Токио по-прежнему сохраняет надежду на продолжение сотрудничества, даже на тех условиях, которые в последнее время выдвинула российская сторона.
В статье отмечается, что Япония помнит нефтяной шок 70-х годов прошлого века, поэтому не собирается в одночасье разрывать отношения с Россией.
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