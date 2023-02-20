"Кибер-фронт" указал на причины молчания Смольного по поводу назначения Яловой на госдолжность

Губернатор Петербурга Александр Беглов и Смольный до сих пор не дали официальных комментариев о назначении Анны Яловой на пост главы Центрального выставочного зала "Манеж", несмотря на резонанс в СМИ. Аналитики предположили, что молчание чиновников связано со страхом, что общественность узнает о других кадровых перестановках такого характера.

Напомним, что 16 февраля вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский назначил Ялову директором ЦВЗ "Манеж". До этого девушка исполняла обязанности руководителя учреждения. Примечательно, что Смольный не смутила ее родственная связь с экс-президентом Украины Петром Порошенко, известным своей антироссийской позицией.

"Видимо, кто-то считает, что, если не говорить о проблеме — она исчезнет сама собой. Ведь для некоторых неприятна не выдача госдолжностей родственникам чиновников враждебного государства, а то, что об этом кто-то смеет говорить вслух. А может, молчание связано со страхом, что общественность узнает, что это далеко не единственный такой случай?" — задали вопрос авторы TG-канала "Кибер Фронт".

Ранее политолог Сергей Марков назвал странным назначение Яловой на пост главы "Манежа". Он призвал Общественную палату Петербурга проверить ее деятельность.